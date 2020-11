Janet Barboza le recomendó a Tilsa Lozano tener mucho cuidado con las promesas de amor del boxeador Jackson Mora, quien tendría todas las intenciones de pedirle matrimonio, pues es un hombre acostumbrado a ir ‘de flor en flor’.

“Tilsa me cae muy bien, es una mujer muy trabajadora, pero como televidente veo que Jackson no solo tiene que ser fiel como dice, sino también parecerlo. A mí no me termina de convencer... creo que los hombres que están acostumbrados en ‘ir en flor en flor’ y no cambian”, señala la ‘Rulitos’ respecto al boxeador.

Luego agregó que Jackson Mora va a recaer.

“Él está muy grande para cambiar y creo que en algún momento va a recaer. Y Tilsa lo sabe porque ya hemos visto todo lo que pasó con Olinda, así que al final, por más anillo que haya, pedida de matrimonio y demostraciones de afectos, si él cojea de una pata, siempre va a recaer, debe tener cuidado”, comentó Janet.

A Tilsa se le ve muy enamorada…

Tilsa al estar enamorada y apasionada pasa muchas cosas por alto, pero llegará el momento en que se canse y le dará forata.

Jackson nos contó que Tilsa se había molestado por las imágenes donde se le ve cenando con una mujer…

No creo que no haya pasado nada, muchas veces las reacciones de una relación no se filtran en los medios o las redes sociales. Pero me parece que Jackson está perdiendo el interés por Tilsa, porque de lo contrario no se arriesgaría a supuestamente mentirle.

¿Le seguirías aconsejado a Tilsa para que ‘abra bien los ojos’?

No creo que Tilsa necesite un consejo. Ella conoce muy bien a Jackson, sabe de qué pata cojea. Me da la impresión de que él quiere tener medallitas con chicas lindas de la farándula.

¿Y cómo te va en ‘América hoy’?

Muy bien, voy porque hay mucha química con Ethel y Renzo. Siento que es un ambiente de trabajo saludable, con mucho profesionalismo y compañerismo.