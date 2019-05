¿Tilsa Lozano en salidas con nuevo galán, que tiene gran parecido con el 'Loco' Vargas?

Todo parece indicar que Tilsa Lozano estaría volviendo a sonreír por amor, pues se especula que estaría rehaciendo su vida sentimental con un modelo y empresario italiano de nombre Lorenzo Dinia, quien tiene parecido físico con Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas.



Asimismo, el programa Instarándula emitió imágenes donde se ve a la ‘Vengadora’ hablando por celular en italiano con un misterioso hombre, quien sería Lorenzo y le pide que venga a Lima.



A su vez, Tilsa Lozano y Dinia se envían tiernos comentarios con emoticones de corazones en sus redes sociales, sin embargo, Tilsa Lozano aseguró que solo son amigos.



¿Es cierto que estás ilusionada con un italiano llamado Lorenzo?

No. Para nada, es mi amigo de Miami, pero nada que ver con él. Estoy soltera y así me voy a quedar.



¿Solo amigos o ‘amigos cariñosos’?

Amigos, nada más.



RESPONDE A MAGALY MEDINA

Magaly te llamó ‘chusca’, ‘bodoquita’ y ‘vulgar’, por el show que hiciste en Lambayeque con el ‘Zorro’ y te referiste a la ‘Fiesta del terror’...

¿Estaba hablando de mí o de ella? Pensé que se estaba describiendo, pero no tengo nada que decir al respecto.



¿No harías ninguna autocrítica por jugar en tu animación con ese tema?

Son los shows de discoteca que hice toda mi vida.



¿Crees que Magaly se ‘picó’ porque dijiste que su programa solo iría hasta julio?

Eso no fue lo que le ‘picó’.