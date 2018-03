Tilsa Lozano y Olinda Castañeda: Así se amistaron tras tenso momento en "Amor de Verano" [VIDEO y FOTOS]

Olinda Castañeda y Tilsa Lozano se vieron las caras en el programa "Amor de Verano". La modelo y la conductora hablaron sobre sus enfrentamientos del pasado y se amistaron tras vivir un tenso momento en el espacio televisivo.



Durante cuatro años, Olinda Castañeda y Tilsa Lozano estuvieron enfrentadas. La modelo tuvo duros calificativos contra la conductora de "Amor de Verano", Castañeda siempre le recordaba a Lozano su relación con el futbolista Juan Manuel Vargas.



Olinda Castañeda explicó que su actitud contra Tilsa Lozano se debía a que sentía una profunda infelicidad por su separación del empresario Jean Francois. "A mí me dolía bastante las críticas, este mundo mediático es bien fuerte, hay que tener bastante fuerza para sobrevivir", contó la modelo.



Olinda Castañeda dijo que en algún momento le gustaría sentarse a conversar con Tilsa Lozano. "Son errores del pasado, todos evolucionamos, todos crecemos, tampoco voy a decir que soy una santa, pero ya no quiero tener problemas", expresó la modelo.



Olinda Castañeda indicó que toda esa etapa no la hizo feliz y que siendo modelo no necesitaba de escándalos. "No es bueno hacerse la víctima, uno tiene que cambiar por sí misma", precisó la modelo.

