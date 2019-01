¿Tilsa Lozano se peleó con Ivana Yturbe?: "Yo soy una señora y ella es una niña de 20 años"

Tilsa Lozano confiesa que no ha tenido suerte en el amor, pero no pierde las esperanzas de encontrar un buen hombre y aclara que no tuvo una bronca con Ivana Yturbe.



Se dice que tuviste una pelea con Ivana porque escuchaste un audio donde no habría hablado bien de la ‘Foquita’ Farfán.

Ese día fue cumpleaños del ‘Zorro’, prácticamente ni había tomado. Ella creo que tuvo un problema con dos chicos, uno de ellos es amigo mío y vino a hablarme, pero en realidad no entendí nada lo que ella me decía. Aparte, yo soy una señora y ella es una niña de 20 años, o sea no paramos con la misma gente ni grupo.



¿Cómo te sentiste en el debut con ‘En exclusiva’?

Estaba súper nerviosa, pero me encantó. Siempre habrá cosas que se puedan mejorar. Creo que hemos tenido un buen resultado, el rating nos ha funcionado bien. No me voy a enfocar en la competencia, la competencia siempre es buena. El público es libre de elegir a quien desea ver.



De otro lado, dijo que de sentarse en el sillón rojo no tendría nada malo que decir de su expareja Miguel Hidalgo.



“Yo me senté en el sillón rojo hace seis años y, obviamente, he vivido muchas más cosas. Nunca he hablado mal del padre de mis hijos. Si hay algún detalle que contar (sobre la ruptura) no tendría problema, porque no hay cosas malas que decir”, señaló.



Como dicen, tienes suerte para el trabajo y no para el amor...

Parece que sí, pero no pierdo las esperanzas de que algún día llegue un hombre bueno a mi vida. Voy a hacer casting en vivo.