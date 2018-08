¡Esto se va a descontrolar!Tilsa Lozano fue blanco de picantes comparaciones que le hizo Rodrigo González 'Peluchín' relacionadas a su ex el futbolista Juan Manuel 'Loco' Varga s y su actual pareja Miguel Hidalgo, 'Miguelón'.

En pleno enlace,Tilsa Lozano volvió a hacer referencia a la relación que mantuvo con el 'Loco' Vargas y ' Peluchín' aprovechó para preguntarle por los 'regalos' que le hacía el futbolista.

"Tilsa ¿El Loco te regalaba carteras Louis Vuitton? Esa es otra cosa que no sabía", preguntó 'Peluchín' a la 'Vengadora' quien mencionó que a su actual pareja no podría gustarle dicho comentario.

Peluchín trolea a Tilsa Lozano con comentario sobre viajes con Juan Manuel Vargas.

"No voy a hablar de eso. No creo que a Miguel le guste que esté hablando del tema. Si quieres te cuento lo que me regala Miguel", dijo la modelo sin imaginar una rápida reacción de 'Peluchín'.

"Platanitos. No digo que no, pero de repente ", dijo 'Peluchín' en referencia a una marca de zapatos y carteras muy popular en nuestro país.

Momentos antes, Peluchín dejó callada a Tilsa Lozano durante un enlace microondas en 'Válgame Dios', al recordarle los viajes que hacía a Florencia cuando mantenía una relación a escondidas con el futbolista Juan Manuel Vargas.