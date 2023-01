¿Y BLANCA RODRÍGUEZ? Tilsa Lozano volvió a hablar sobre el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas en una entrevista que la realizó la periodista de América Televisión, Verónica Linares, para su programa de YouTube. La ‘vengadora’ tuvo en el pasado un romance oculto con el pelotero durante más tres años y ha decidido dejar en claro algunas cosas: ella no se metió en una relación .

La conductora le recordó a Tilsa Lozano cómo fue que incrementó su popularidad debido a la relación con el pelotero y aprovechó en preguntarle si se arrepiente de algo, sin embargo, la respuesta de la modelo sorprendió a Verónica Linares. “Él te hizo reventar la popularidad”, le comentó.

“ Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, dijo.

Tras esto, la modelo, ahora casada con el boxeador Jackson Mora, remarcó que fue el mismo ‘Loco’ Vargas quien confesó estar separado de su esposa durante su romance con ella.

“ Era muy fácil ver un programa donde el tipo salió a decir que estaba separado, a nadie le importó, salió en el programa de Aldo Miyashiro . Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó. ¿Por qué? Porque vendía más señalarme a mí... Para mí, es totalmente insignificante. Yo sé mi verdad y cómo pasaron las cosas”. acotó.

TILSA DICE LA DESTRUYERON POR EL ‘LOCO’

Tilsa Lozano resaltó que tiene muchos detractores contra ella que, pese a que saben la verdad del ‘Loco’ Vargas, continúan criticándola por haberse supuestamente metido en un matrimonio.

“Yo no puedo controlar lo que las otras personas señalaron y me acusaron habiendo una verdad que estaba ahí. Me destruyeron y siguieron hablando de esa única cosa, porque no hay nada más que decir de mí . Eso yo lo puedo debatir, pero quien me odia seguirá odiando y no le interesa saber que tengo razón. Yo tuve una tormenta por el ensañamiento público que tuvo ciertas personas conmigo”, manifestó.

¿QUÉ DIJO EL ‘LOCO’ VARGAS EN EL 2012?

Efectivamente, Juan Manuel Vargas declaró en el 2012 para el programa ‘Enemigos Públicos’ anunciando que estaba separado de su esposa Blanca Rodríguez Benavides. Esto ante los fuertes rumores de una relación con Tilsa Lozano.

“Es primera y última vez que hablo de mi vida privada. Yo estoy separado de mi esposa hace algún tiempo y no he sabido manejar la situación porque soy un ser humano como cualquiera , tengo defectos y errores. No voy a dar más detalles, fechas, ni nombres. Se manchó la honra de personas y familias. Acepto mis actos, me hago responsable de mis actos y yo sé que mis decisiones han afectado a la gente y pido disculpas”, señaló.