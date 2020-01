Tilsa Lozano ha decidido mantener un perfil bajo y cuidar a sus dos hijos tras el robo que sufrió en Chorrillos. Por eso, habría tomado la decisión de mudarse nuevamente al sur mientras se realizan las investigaciones.

Según una fuente policial citada por el diario Ojo, la Vengadora regresó a su casa en Punta Hermosa, lugar en el que ha vivido durante los últimos años, para darle más seguridad a sus hijos.

Está asustada y teme que los delincuentes retornen y les hagan algo a ella y a sus hijos”, declaró la fuente.

A través de Instagram, la mamá de dos niños decidió publicar unos videos sola y viendo a la cámara sin decir una sola palabra.

Agentes de robos de la Dirincri llegan a la casa de Tilsa Lozano. Video: José Yucra | TROME

El último viernes 17 de enero, la exconejita salió a comer a una pizzería con sus hijos. Una de las nanas decidió adelantarse con el menor de la familia. Al legar a la residencia, se dio con la sorpresa que no podía abrir la puerta.

En ese momento, unos hombres le dijeron que eran policías y que habían robado en la casa. Ella ingresó y los sujetos entraron con ella. A los cinco minutos, según consigna el parte policial, los delincuentes se fueron de la casa.

Los asaltantes se llevaron objetos valorizados en nada menos que 150 mil dólares, entre los que se encontraban joyas, tres relojes de marca, tres televisores, celulares, microondas, licuadora, ropa, accesorios, carteras, más de 10 perfumes, pasaporte y hasta la copia de la llave del auto de Lozano.

COMUNICADO

“Agradezco a Dios que este hecho no pasó a mayores. Mis hijos y yo nos encontramos bien físicamente, agradezco a mi familia, amigos y fans por su apoyo incondicional, preocupación y sus palabras de aliento en estos momentos difíciles que afronto, porque esta situación me afecta en lo emocional, por el peligro al que mi familia estuvo expuesta, a la vez tomo fuerzas para afrontar esta situación porque yo soy el pilar de mis hijos. Por esta razón pido a los medios de comunicación que nos den un espacio. Suspenderé todas mis actividades laborales hasta el miércoles 22 de enero, estos días alejada me servirán para asimilar y organizar mi vida familiar post al incidente, así también cumplir con los trámites de documentación personal que se perdieron en el hecho, también estaré pendiente de las diligencias de esta denuncia”