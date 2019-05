Tilsa Lozano sobre programa de Magaly Medina: "'Combate' hacía más rating y con un menor presupuesto"

Después que Magaly Medina la calificó de ‘picona’ y ‘chismosa de quinta’, Tilsa Lozano aseguró que la ‘Urraca’ aún no la supera y que no le va bien con su programa porque ella ya no funciona.



“Aquí la que se pica, pierde, y al parecer, ella no lo va a superar jamás, desde que pasó eso (cuando la entrevistó en su programa sabatino en ‘Latina’) su carrera se fue a pique, pues las siguientes dos semanas no salió al aire, luego tuvo otro espacio donde apenas hacía dos puntos y ahora tampoco le va bien. Es más, ‘Combate’ hacía más rating y con un menor presupuesto”, dijo la conductora de ‘En exclusiva’.



Se especula que podría salir de pantallas si no sube el rating...

He escuchado ese rumor, pero no sé si será verdad. A mis oídos llegó que le habían dado un ultimátum hasta julio.



¿Crees que su fórmula ya no funciona en televisión o es ella?

Creo que es ella. El público cambia, los formatos cambian y hoy en día, la pantalla ya no aguanta a una sola persona, por eso los programas tienen panelistas. Ella volvió a lo de antes, pero eso ya pasó. Si me contrataba le hubiese funcionado y hacíamos un versus, ja, ja, ja...



¿Irías a su programa?

Tuve una reunión con su productor antes que lanzara su programa y fui clara al decirle que no me iba a pelear con Magaly, ya me senté en su programa y perdió conmigo. No me suma, si quiere conversar conmigo y limar asperezas, pues chévere. Ahora estoy en otra etapa de mi vida.