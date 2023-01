¡SE CERRÓ AL AMOR! Tilsa Lozano se sinceró sobre su relación con Jackson Mora y reveló que no quería enamorarse tras separarse del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo. La exvengadora contó que el boxeador le insistió para salir durante meses tras conocerse en una discoteca.

“Me empezó a escribir y escribir, por Instagram no le contesté, por FB no le contesté (...) Pasaron meses y me volvió a escribir y empezamos a coincidir en el cumpleaños de la pareja de amigos. Pasaron 8 meses y me invita a un concierto, de viaje y no salía”, explicó a Verónica Linares.

Incluso, la modelo contó que Jackson Mora iba a su peluquería dos veces por semana a cortarse el cabello. “Tenía un chico que trabajaba y le dateaba cuando yo llegaba. Me llevaba flores y las dejaba ahí, me llevaba chocolates y yo se los daba a los chicos”, agregó.

Tilsa Lozano amenazó con tirarle un puñete a Jackson Mora

Verónica Linares le consultó a Tilsa si en un inicio no le gustó Jackson Mora y la exvengadora aclaró que no quería enamorarse de nadie. “No me interesaba relacionarme con un ser humano masculino”, dijo.

Además, afirmó que cuando por fin fueron a concierto ella amenazó al boxeador por sobrepasarse con ella. “Me agarró la cintura y le dije: “Me vuelves a tocar y te meto un puñete” (...) Un día otra vez me abrazó y dije: umm esto se siente bien”, agregó.

