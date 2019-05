Tilsa Lozano raja de Ivana Yturbe por decir que 'nunca estuvo enamorada de Jefferson Farfán' 

La conductora de ‘En Exclusiva’, Tilsa Lozano, arremetió contra la modelo Ivana Yturbe y le sugirió que ‘piense y encaje bien sus neuronas antes de decir las cosas’, a raíz de que la ‘ojiverde’ revelara que nunca estuvo enamorada ni ilusionada de Jefferson Farfán, con quien viajó a Europa.



“Hay que pensar antes de dar declaraciones, tiene que encajar bien las neuronas y pensar antes de decir ciertas cosas, porque si no estás enamorada ni ilusionada… ¿por qué te fuiste (a Europa)? Entonces, todo lo que decía la gente (que era una mujer interesada) fue la verdad”, sostuvo Lozano.

¿Crees que solo viajó con Jefferson para sacarle ‘pica’ a Mario Irivarren?

O para sacarle algo más a él, porque vimos que regresó con el anillo (de diamantes), las zapatillas Gucci y la ‘chamarra’ Givenchy. Si no estás ilusionada, enamorada ni te gusta ni nada… ¿para qué te subes a un avión con un tipo que no te gusta?



¿Consideras que solo utilizó a Jefferson?

No lo sé, pero lo que dijo habla peor de ella que de Jefferson.

‘QUE SE REGRESE’



En tanto, Tilsa se pronunció sobre el mal momento emocional que atraviesa la actriz Vanessa Terkes, tras anunciar su separación con George Forsyth.



“A él no le suma teniendo una mujer que es inestable, que no te suma y es impulsiva. Ya le sumó lo que le tenía que sumar (por su campaña política), ya hicieron la finta, bailaron, hicieron el show del matrimonio y ya está, así que se vaya a México nomás. Para él (George), fue un alivio que ella haya hecho eso (mandar comunicado de la separación)”, concluyó.