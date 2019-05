Tilsa Lozano reaccionó así al enterarse que Juan Manuel Vargas estaría en 'El Valor de la Verdad'

¡Ya lo sabía! Para Tilsa Lozano no fue ninguna sorpresa la posible participación de Juan Manuel Vargas en 'El valor de la verdad'. La 'Vengadora' reveló algunos detalles entorno al exfutbolista que no le agradarán a su esposa Blanca Rodríguez.

Carlos Cacho se encargó de revelar detalles de la conversación que mantuvo con Tilsa Lozano cuando le comentó el rumor de que queJuan Manuel Vargas y su esposa estarían negociando con la producción del programa de Beto Ortiz.

"Cuando le cuento lo que tengo como información ella me dice que también ya le habían contado ese 'run run'. A Tilsa no la sorprendí, me dijo que ya le había llegado una primera info sobre esto", indicó el polémico conductor.

Sin embargo, Carlos Cacho reveló algunos de los 'misiles' que disparó Tilsa Lozano sobre los supuestos intentos que realizó el 'Loco' Vargas para comunicarse con ella.

"Si así es, si Juan Manuel se sienta en 'El valor de la verdad', me imagino que estará ordenando muy bien su cabecita, estaba muy preocupado por lo que va a decir, porque yo tengo conversaciones en mi celular. Tengo WhatsApp y no de hace años, recientes. Y no por un canal, por varios canales. Ahí están los hermanos, los tíos, los 'alcachofas' que nunca faltan cuando quieren enviar un mensaje entre dos famosos", agregó Cacho.

Carlos Cacho reveló que Juan Manuel Vargas y su esposa Blanca Rodríguez ya están en conversaciones con la producción del programa y que un jugoso premio está en juego.