Tilsa Lozano habló sobre la actual relación que mantiene con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo. Según la exVengadora, ambos son cordiales por el bien de sus hijos.

“Hay buena relación y comunicación. Nos llevamos mucho mejor desde que nos separamos. ¿Si hay posibilidad de una reconciliación? No. Estamos bien así”, sostuvo Tilsa Lozano, quien anunció que reaparecerá junto a su expareja en el lanzamiento de su peluquería.

Hace poco se te vio divirtiéndote en un concierto ¿Miguel no te dice nada?

​No puede. Lo único que me preguntó es cómo estuvo el concierto y le dije que la ‘pasé mostro’.