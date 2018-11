Tilsa Lozano se refirió a la actual relación que mantiene con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo. Según la exVengadora, ambos son cordiales por el bien de sus hijos.

“Hay buena relación y comunicación. Nos llevamos mucho mejor desde que nos separamos. ¿Si hay posibilidad de una reconciliación? No. Estamos bien así”, sostuvo Tilsa Lozano, quien anunció que reaparecerá junto a su expareja en el lanzamiento de su peluquería.

Hace poco se te vio divirtiéndote en un concierto ¿Miguel no te dice nada?

​No puede. Lo único que me preguntó es cómo estuvo el concierto y le dije que la ‘pasé mostro’.