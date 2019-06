¿Tilsa Lozano se está reconciliando con 'Miguelón'? Esto fue lo que le respondió la conductora

La conductora de ‘En exclusiva’, Tilsa Lozano, negó que el ‘Loco’ Vargas la haya llamado, tras ser mencionada en ‘El valor de la verdad’ por su amigo el ‘Zorro Zupe’ y donde apretaron el botón rojo para que la pregunta no sea respondida.



“Si apretaron el botón rojo fue porque él anteriormente, la primera vez que se sentó en el sillón, habló de mí y me causó problemas. Me molesté y nos distanciamos. Por eso, le pedí que cualquier cosa que le pregunten sobre mí o por esa persona (Vargas) presionara el botón rojo”, sostuvo.



¿Juan Manuel te ha llamado o ha intentado comunicarse contigo?

No. Ni por mensajes ni nada y quiero que eso quede clarísimo. Le deseo lo mejor a él y su familia, pero es un tema que ya no tiene nada que ver conmigo.



¿Es cierto que estás retomando tu relación con Miguelón?

Para nada. No hay reconciliación ni lo habrá. Así estamos mejor.



El ‘Zorro’ reveló que un expresidente habría intentado tener un encuentro contigo y Beto Ortiz deslizó que sería Ollanta Humala…

El ‘Zorro’ recién me lo contó hace dos semanas, me dijo que lo llamaron, sé quién es pero no lo voy a decir. Lo tomé con humor, he hecho muchos eventos de campañas políticas y pensé que me estaban llamando para algo parecido, pero no era exactamente para eso. Ha sido el único político que ha intentado contactarme.



