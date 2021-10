Tilsa Lozano: “Quiero bajar unos 4 o 5 kilitos, para que mi vestido de bodas me quede perfecto”

Tilsa Lozano, jurado de Reinas del Show 2 habló de todo en la antesala a una nueva gala del reality de baile que cada fecha está llena de sorpresas.

Esta gala llega en sentencia Brenda Carvalho y Vania Bludau, ¿qué esperas de ambas en la pista de baile?

En esta en sentencia, tienen que dar lo mejor de ellas y, sobre todo, sorprender con su presentación. Lo que el jurado busca cuando alguien queda en sentencia es quedarse con la boca abierta o que te pares a aplaudir, necesitamos que nos causen un impacto, que digas, “Quiero seguir viéndola en la pista, quiero que se quede”.

Vania Bludau ha mostrado su malestar con el jurado porque asegura que no evaluaron su gala de manera correcta, ¿qué opinas?

Muchas veces, cuando las participantes no escuchan lo que ellas quisieran escuchar, se genera molestia, pero después, las chicas tienen tiempo para volver a ver su presentación o tienen tiempo para analizar la situación, y muchas veces recapacitan. Pero por algo el jurado está ahí, no siempre vamos a coincidir todos, no siempre vamos a tener la misma opinión.

Gabriela Herrera y Diana Sánchez se han dicho de toda esta semana (Gabriela tildó de doble cara a Diana, y Diana asegura que Gabriela es soberbia), ¿qué les aconsejas?

Hay momentos en los que se dan estas situaciones tensas, pero estoy segura de que las aguas se van a calmar entre ellas. Creo que Diana y Gabriela son de las más fuertes de la competencia, podría poner las manos al fuego porque las dos podrían llegar a la gran final. El nivel de todas, en general, es muy alto, pero Diana, realmente, es muy buena en lo que hace, al igual que Gabriela, digamos que Gabriela es la sorpresa del programa.

Cambiando de tema, ¿cómo van los preparativos de la boda?

Hemos venido de viaje a evaluar muchas cosas, a conversar, a ver fechas, lugares y varias cositas, pero por ahora quiero que esto quede entre nosotros dos, ya estamos dándole vuelta a todos los preparativos, sabemos que una boda no se preparará de la noche a la mañana.

Las mujeres siempre queremos estar regias el día de la boda, ¿has pensado en hacerte algunos retoques para verte aún mejor?

Arreglitos no, justo ya hablé con mi doctor que es el que me hace las dietas, y le he dicho que quiero bajar unos 4 o 5 kilitos, para que mi vestido me quede perfecto.

A raíz del anuncio de tu pedida de mano, muchas personas han salido a hablar, ¿cómo tomas estas críticas y comentarios malintencionados?

La gente siempre habla y seguirá hablando. Si no te casas, por qué no te casas; si te casas, por qué te casas; si no te dieron el anillo, por qué no te dieron el anillo; si te dieron el anillo, muestras mucho el anillo. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, bendiciones para todos.

