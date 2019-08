Tilsa Lozano sobre relación entre Jefferson Farfán y Yahaira: "Se le caerá la careta por segunda vez a la salsera"

Después de darse a conocer que Jefferson Farfán habría retomado su relación sentimental con Yahaira Plasencia y que se casarían a fin de año, Tilsa Lozano se pronunció y también se refirió a la supuesta existencia de un video, en el cual se vería a la salsera en actitudes cariñosas con el modelo Coto Hernández.



Cabe mencionar que Jamila Dahabreh indicó que Yahaira le mintió a Jefferson Farfán y le hizo creer que su hermana Silvana tuvo un romance con ‘Coto’, mas no ella.



Tilsa, parece que se viene la boda de Jefferson y Yahaira...

En todo caso, ojalá que Jefferson no vea el video que yo he visto.



¿Es verdad que has visto un video donde se comprueba que Yahaira sí tuvo algo con ‘Coto’?

Solo voy a decir que ojalá Jefferson no vea el video que yo ya vi.



¿La imagen de Yahaira podría verse perjudicada, tal como sucedió cuando se reveló lo que pasó con Jerson Reyes (quien dijo que estuvo con la salsera durante el tiempo que estaba con Farfán)?

Si sale a luz el video que yo he visto, sí.



¿Consideras que pronto se le caerá la careta?

Y por segunda vez.