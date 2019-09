Tilsa Lozano le responde a Magaly Medina y le manda tremenda indirecta ¿sobre su notario? | ENTREVISTA

Tilsa Lozano le contestó a Magaly Medina, quien afirmó que no tiene autoridad para dar consejos de amor, y le lanzó algunos ‘dardos’, dando a entender que su notario, Alfredo Zambrano, hace de las suyas.

Le diste unos consejitos a Michelle Soifer, después de lo mal que le ha ido últimamente en el amor...

Es que como a mí también me ha ido mal, entonces la puedo aconsejar de igual a igual.

Pero Magaly Medina dijo que no tienes autoridad para aconsejar...

Bueno, yo podría aconsejarle a cualquier mujer. Por ejemplo: si mi marido, por una escena de celos, me bota de la casa y me deja en babydoll en la calle; o si me voy a trabajar en la mañana y llega mi marido borracho con otra mujer a la casa, yo podría aconsejar que lo deje. Y, peor aún, si me tengo que hacer autorregalos para decir que me están pidiendo perdón. Podría aconsejarle a cualquier mujer que está pasando por esa situación.

¿Qué te parece que Yahaira Plasencia afirmara, para la prensa extranjera, que en Perú le dicen ‘La Patrona’?

Pero ¿quién le ha puesto ese apodo? Ella misma se ha autodenominado así. Ya saben lo que pienso de ella.