Tilsa Lozano estuvo este miércoles en ‘D Mañana’ y se refirió a su supuesta enemistad con Magaly Medina. La ‘colita’ aclaró que ella nunca tuvo un problema con la urraca, aunque descartó que en algún momento puedan ser amigas.

“¿Perdonarías a Magaly Medina y podrían llegar a ser amigas?”, le preguntó Kurt Villavicencio. “ Yo no tengo nada que disculparle a Magaly . Amigas no creo, pero podría ser diplomática con ella si me toca trabajar con ella, pero amigas jamás ”, dijo la novia de Jackson Mora.

Además aseguró que durante años la ‘urraca’ se la agarró con ella y recordó que en 2015 le dio una entrevista por la que le pagó muy bien. “¿Recuerdas cuánto te pagó Magaly en Latina? Dilo porque el tiempo ya pasó, total, tú te llevaste 50 mil soles en El Valor de la Verdad, más un monto aparte que te dieron en EVDLV. Tú te llevaste como 80 mil soles ahí” , le dijo el popular Metiche.

Tilsa Lozano explicó que no podía revelar la cifra que le pagó Magaly Medina por una cláusula de confidencialidad, pero indicó que el monto fue muy cercano al que cobró en el programa de Beto Ortiz.

“Uno firma un contrato de confidencialidad y no puedo decir el monto, pero era un monto parecido al anterior”, dijo la exvengadora.

