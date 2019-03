Tilsa Lozano revela que tiene más de tres demandas contra Angie Jibaja | FOTOS

Angie Jibaja está en graves problemas con Tilsa Lozano. Durante El Valor de la Verdad, la modelo negó haber amenazado de muerte a la exVengadora. Recordemos que hace varios días, a la 'chinita' le llegó una notificación para una audiencia por las garantías de vida que 'Tili' ha pedido en su contra.

"Tengo una cita porque tiene miedo que la mate. Jajaja. No mato ni a una cucaracha. Tan amiga es que me conoce tanto que cree que la voy a matar. Ya pues. Imposible. No podría matar a nadie", dijo en el sillón rojo Angie Jibaja.

Sin embargo, la mujer de los tatuajes no se quedó ahí y calificó 'estúpida' a Tilsa Lozano. "No mato a nadie y menos a tremenda estúpida. No vale la pena. No maté a otras personas peores que han pasado por mi vida"

Además, mencionó la notificación que le llegó por el caso y tendrá que ir a dar su testimonio sobre el 'plan de asesinato' que tiene en su contra. Angie Jibaja aceptó que hizo unas parodias para reírse de 'Tilín, Tilín' , es decir, Tilsa Lozano

"Tengo una notificación para rendir cuentas, mi 'plan de asesinato' que tengo contra ella y se muere de miedo. No entiendo. Está mal asesorada. Como no pudo denunciarme porque nosotros hicimos unas parodias, nos reímos un ratito de Tilín, Tilín, pero eso no es para una demanda o denuncia", declaró la modelo.

Angie Jibaja

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como Angie Jibaja se imagina. Tras sus declaraciones en entrevista con Beto Ortiz, Tilsa Lozano evitó declarar o responder. Sin embargo, durante su programa 'En Exclusiva' aclaró que ella no tiene un solo proceso en contra de la modelo.

La ex Vengadora indicó que, gracias a las declaraciones de Angie Jibaja, tiene más material para anexar a sus demandas, pues al menos son tres contra la chica de los tatuajes. Tili no entró en detalles pues el caso ya está judicializado, pero aseguró que sus abogados tienen toda la evidencia necesaria para el caso.