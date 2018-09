Tilsa Lozano rompe su silencio tras ver la entrevista de 'Miguelón' ¿Lo perdonará? | VIDEO

¡Muda! Tilsa Lozano no quiso opinar sobre las polémicas declaraciones que hizo su pareja, Miguel Hidalgo alias 'Miguelón', en el programa de Beto Ortiz. La 'Vengadora' prefirió guardar silencio por el 'bienestar de su familia'.

Las cámaras de 'Válgame Dios' abordaron a Tilsa Lozano y le preguntaron sobre la entrevista que brindó Miguelón. Al respecto, la ahora jurado de 'Los 4 finalistas' dijo que no hablaría de su vida íntima, por el momento.

"En este momento no me provoca hablar de mi vida personal. Es un momento delicado y prefiero guardar silencio. Lo único que no quiero es generar discordia. Somos una familia, somos padres de dos niños maravillosos", dijo Tilsa Lozano.

'Miguelón' contó 'su verdad' y, aunque no pidió perdón, aceptó que cometió un error al 'coquetear' con chicas en una discoteca , como lo muestra un ampay de hace unos meses.



Luego de que Tilsa Lozano hablara y señalara que se sintió incómoda con las imágenes, Miguelón precisó que se encuentran en un 'desequilibrio' pero quiere recuperar a su familia.