Tilsa Lozano sobre rumores de romance: "Mi corazón está tranquilo, sigo soltera hace más de un año" | FOTOS

¡Sigue solita! Tilsa Lozano afirmó que está soltera hace más de un año y que el viaje que realizó a Panamá fue por ‘chamba y vacaciones’. Como se recuerda, Magaly comentó que la ‘Vengadora’ se trasladó a Centroamérica el mismo día que viajó a ese país Jackson Mora, expareja de Olinda Castañeda.

“Mi corazón está tranquilo, en realidad. Sigo soltera hace más de un año y dos meses, feliz, contenta, dedicada a trabajar. Cada vez con más proyectos y más cosas bonitas”, dijo la jurado de ‘El artista del año’, quien señaló que su viaje a Panamá lo hizo con su amiga Camila y el maquillador César Borrajero.

“El viaje (a Panamá) fue bien bonito... por chamba y vacaciones, hay que mezclar”, agregó.

Por otro lado, afirmó que ella no tiene ‘mala vibra’ con Michelle Soifer, a quien considera supertalentosa, y tal vez malinterpretó sus palabras.

“Yo no me he peleado con ella (Michelle), le tengo la mejor vibra de verdad. Me parece que es una chica supertalentosa y se lo he dicho una y un millón de veces. Ella cuenta con mucho talento, pero creo que eligió mal, y me uno a las mujeres que a veces tomamos malas decisiones en el amor... o sea, no la juzgo, la entiendo más bien”, señaló.

A lo mejor malinterpretó tus palabras...

Podría ser, pero en ningún momento esa ha sido la intención... además, como mujer que he escogido mal en el amor, creo que puedo opinar y aconsejarle, porque todas nos equivocamos.

Parece que Michelle tiene planes de radicar en el extranjero para alejarse un poco de los escándalos.

Ella es de talla internacional, ser una persona famosa tiene eso, vas a tener escándalos, especulaciones y habrá gente que te quiera, es duro pero la carne viene con grasa.