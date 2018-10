"Tilsa Lozano ha sacado provecho de todos sus temas personales", aseguró Shirley Arica | FOTOS

‘El karma existe’, aseguró la modeloShirley Arica, al ser consultada por la reciente separación entre Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, quien fue captado bailando muy pegadito con una señorita.



“No he tenido oportunidad de verla llorar (en televisión), si es que ha llorado de verdad o mentira, no sé, pero tampoco me interesan sus lágrimas ni su situación, porque no es una persona cercana a mí. El karma existe, pero que ella lo acepte es otra cosa”, afirmó la ‘Chica realidad’, quien inauguró su tienda ‘Sassari’ en la galería Damero, en Gamarra.



Luego, agregó que la ‘Vengadora’ saca provecho de su separación.



“Ella es una persona que ha sacado provecho de todos sus temas personales, es inteligente mediáticamente, sabe cuándo reírse, llorar y hacerse la pobrecita”, indicó.



A su vez, no dudó en burlarse de Tilsa Lozano y aseguró que su expareja Miguel Hidalgo ‘nunca la quiso’.



“Creo que esa (separación) es una de las mejores decisiones que ha tomado en toda su vida, porque si su ‘marido’ la engaña y se pone de esa manera, imagínate. Lo mejor era separarse, porque definitivamente ese hombre no la quiere y nunca la quiso”, añadió Shirley Arica.



Además, deslizó que Tilsa Lozano aún no olvidaría a su expareja, el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.



“Hay amores que nunca se olvidan en la vida, yo tengo uno que nunca voy a olvidar”, acotó.



‘NO PIENSO EN UN HOMBRE’



Por otro lado, Tilsa Lozano señaló que no tiene interés en volver a enamorarse.



“En lo último que estoy pensando ahora es en un hombre, eso no quiero. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis hijos y en sacar adelante a mi familia”, precisó.



Asimismo, manifestó que tiene propuestas para seguir haciendo cine.



“Hago un papel muy chiquito en ‘No es lo que parece’, es la primera vez que actúo en el cine, pero ya tengo un par de proyectos más para seguir en este rubro”, indicó.