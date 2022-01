NO AGUANTA NADA. Tilsa Lozano reveló en su cuenta de Instagram que le increpó a una jovencita por tomarle fotografías mientras pasaba un día en la playa. Según la modelo, la hicieron sentir incómoda al invadir su privacidad y Samuel Suárez no dudó en arremeter contra ella.

A través de su portal de Instarándula, el periodista Samu defendió a sus seguidoras que lograron tener fotos de Tilsa y criticó a la exVengadora por su actitud.

“Tilsa tiene años en el espectáculo, es muy popular y no va a ir cuadrando a cada persona que la reconozca en la calle y quiera captar una imagen de ella”, señaló.

En esa lína, de manera irónica, le exhortó a Tilsa que tenga su playa privada para que ninguna seguidora la moleste.

“Si quiere que nadie la reconozca en la playa y no le tome foto sin su permiso, que se compre su propia playa y listo. Imagínense, quienes los mandan a ser famosos y vivir de sus redes sociales”, reveló.

Samuel Suárez cuestiona duramente a Tilsa Lozano. Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO TILSA LOZANO?

En su cuenta de Instagram, Tilsa Lozano pidió respetar su espacio y que dejen de tomarles fotos sobre todo cuando no está en su mejor momento.

“Cuando uno se agacha en la playa, te sale la panza, el rollo, la celulitis, todo. Entonces, me volteé y le dije: ¿Me estás tomando una foto?”, manifestó en sus historias de Instagram.

Reveló que en un momento se agachó para retirar unas cosas de su cuatrimoto, cuando se dio cuenta que una chica le estaba tomando fotos por detrás y de costado. De inmediato se acercó a hablar con ella y le reclamó por lo sucedido.

“Yo le dije ‘si tu quieres tomarte una foto conmigo, obviamente yo me la voy a tomar encantada’; pero que me estés tomando fotos escondiéndote, invadiendo mi espacio y mi privacidad, de una forma superincomoda, me fue bastante molesto”, manifestó ‘Tili’.