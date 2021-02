Tilsa Lozano se apunta para trabajar con Gisela Valcárcel

Tilsa Lozano contó que ha conversado con Gisela Valcárcel y le gustaría ser convocada por la rubia, quien estaría alistando su regreso a la televisión.

“He tenido conversaciones con Gisela y su productor Armando (Tafur). He trabajado dos años como jurado en ‘El gran show’ y saben que pueden contar conmigo”, declaró Lozano.

¿Es cierto que también estás en conversaciones con Latina para un nuevo programa?

Hay conversaciones con varios canales, pero aún no hay nada concreto. Amo la televisión y gracias a Dios tengo una buena relación con todos los canales.

¿Has visto el videoclip que grabó Daniela Darcourt con el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano?

La verdad que no lo he visto. Ella (Daniela) me parece lo máximo, de él (Zambrano) no tengo nada que decir. Creo que es notario.