Un reportero de Magaly Tv La Firme se hizo viral en TikTok tras publicar un video donde felicitaba a Tilsa Lozano y Jackson Mora por su matrimonio, mientras cubría el evento trepado a una pared y soportando el inclemente sol de Pachacamac, para más tarde tener las imágenes exclusivas en el programa de Magaly Medina.

Samuel Suárez compartió el clip en sus historias de Instarándula y elogió la labor del periodista. “ La sacrificada labor de los equipos de prensa, grande papá. Mientras los faranduleros disfrutan, desde muy muy lejano hay un periodista buscando la noticia, pese al calor insoportable. Son pocos los que entienden la chamba”, escribió el periodista.

TILSA PERREA EN SU BODA

Tilsa Lozano y Jakcson Mora se casaron la tarde de este viernes 25 de noviembre. La parejita se dio el sí luego de tres años de relación, en una íntima ceremonia en Pachacamac, donde solo estuvieron sus amigos cercanos y familiares, además de algunas escasas figuras del espectáculo como el Zorro Zupe, Natalia Otero y Daniela Cilloniz.

La periodista Kathy Sheen mostró en sus historias algunos detalles de la ceremonia y posterior celebración. En las imágenes, se ve a la popular ‘Colita’ con el vestido que eligió para la fiesta, blanco y con transparencias en la parte inferior, además de unas botas, que se calzó para bailar mejor.

En un reciente video, se le ve ‘perreando’ junto a su ahora esposo Jackson Mora, inclusive mostrando pícaros pasos, aunque el peleador se ‘palteó’ y evitó seguirle el ritmo hacia el final del clip, generando la decepcionada reacción ed la exVengadora.

“Ah no, Tilsa a sus 40 años y en 20 uñas regaetonea, perrea, menea la cadera y Jackson, a sus 47... Rivellino, qué pasó, no puede ser que a tus 47 años y siendo deportista, no puedas darte tu meneadita hasta abajo, qué pasó Jackson, parece que la ausencia de deporte ha hecho que tus articulaciones se congelen, se atrofien, pero lo cierto es que Tilsa dijo no, es mi boda, y ha cambiado de taquitos, se puso unas botitas súper cómodas porque así hay que perrear”, opinó Kathy Sheen.

