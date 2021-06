Tilsa Lozano reveló que es una mujer romántica y le gustaría tener una boda muy íntima, rodeada de su familia y amigos, descartando hacer un show de ese momento tan especial para ella y su pareja Jackson Mora.

“Aunque no lo crean y no lo parezca, soy romántica. Me gustan los detalles espontáneos, nada impuesto, que todo fluya de manera natural”, dijo la ‘Vengadora’.

¿Te gustaría casarte en el Perú o el extranjero?

Aquí, pero algo superíntimo, no quiero una boda de 500 invitados, tampoco de diez, me gustaría algo chiquito, donde participen mi familia y amigos, no quiero un show.

En tus redes denunciaste que te están insultando por expresar tu opinión sobre el enfrentamiento político que hay...

Sí, duele mucho lo que está pasando, ojalá las cosas cambien, pero ya renové mi pasaporte argentino y, si es que la situación no cambia, me iré a vivir a Argentina con mis hijos, mi papá tiene casas allá y tocará empezar de cero como muchos otros peruanos que están pensando lo mismo.

Por otro lado, Tilsa posteó en su redes sociales que su mamá y ella se vacunaron contra el Covid en Estados Unidos y anoche debió arribar al Perú para participar como jurado en la semifinal de ‘El artista del año’.

Al igual que otras personas de la farándula y hasta políticos peruanos, Tilsa viajó a los Estados Unidos, donde la vacunación contra el COVID avanza masivamente.

Tilsa Lozano se encuentra en Miami desde hace algunos días. Aprovechó su estadía para vacunarse contra el COVID-19. (Foto: @tilsa_lozano)

En sus imágenes la ex ‘Conejita’ escribió el siguiente mensaje: “Vacunada” y en el brazo izquierdo se puede apreciar que tenía una pequeña banda médica de color azul.

Lozano había manifestado que cumplió con su deber ciudadano el domingo antes de volar a los Estados Unidos, incluso compartió con sus seguidores sus posturas políticas que provocaron le dejaran varios mensajes insultándola en sus redes sociales.

ENAMORADA

En tanto, Tilsa Lozano usó sus redes sociales para enviar un romántico mensaje a su pareja, Jackson Mora, quien cumplió años el lunes 24 de mayo.

Mediante su cuenta de Instagram, la jurado de “El Artista del Año” compartió varias imágenes al lado del luchador y en las cuales se les ve muy felices en diferentes viajes y citas.

“Un pequeño resumen de momentos hermosos que vivimos juntos, quiero darte las gracias por estar siempre a mi lado en los momentos buenos y malos”, señaló Tilsa Lozano.

La modelo afirmó que son, justamente, los malos momentos los que los une más como pareja.

“Nos elegimos como compañeros y estamos recorriendo juntos este camino, aprendiendo todos los días a construir una linda relación con mucho amor”, añadió.

Tilsa Lozano asegura que pasa un gran momento en su relación con Jackson Mora