Tilsa Lozano confirmó que coincidió en el mismo vuelo, que la llevó a Miami la noche del jueves, con Magaly Medina y que ambas se saludaron cordialmente ante la atenta mirada de los pasajeros que no daban crédito a lo que estaban viendo, pues es conocido que la ’Urraca’ ha criticado duramente a la ‘Vengadora’.

¿Es cierto que te cruzaste con Magaly en el avión como se comentó en el programa ‘Mujeres al Mando de Latina?

(Ríe) sí, pero todo bien, cosas del destino, nos tocó al lado.

¿Compartías asiento con ella?

No, la fila es de dos asientos, había un pasillo entre las dos, no estábamos pegadas. O sea, ella con su esposo en el asiento del costado y yo con Jackson, pero todo fue bastante civilizado. Las dos somos mujeres de televisión, así que lo cortés no quita lo valiente. Además, todo fue cordial, ella estaba con su esposo y yo con mi enamorado de vacaciones.

¿Y se saludaron?

Sí, la saludé, me pareció lo correcto y ella respondió el saludo. Jackson hizo lo mismo, ya nos reímos nomás, qué vamos a hacer, son cosas de la vida que causan risa.

La educación y cortesía son las mejores cartas de presentación...

Es que me pareció lo correcto y ella respondió de la misma manera, fuimos educadas ambas y hasta risa dio. Toda la gente nos miraba, no podían creer lo que estaban viendo, ja, ja, ja.

MAGALY: NO ME EMOCIONÉ

Por otro lado, Magaly se refirió, a su estilo, al encuentro con Tilsa en una línea aérea.

“Sí, bueno, siempre me encuentro con tantos peruanos en los vuelos que para mí es normal. Es como ir al Jockey y encontrarme con alguien, o sea, no me entusiasma ni me desmayo de la emoción. Ahora, si me dices que en ese vuelo estaba Madonna o Lady Gaga, me entusiasmaría. Además, cuando viajo con mi esposo ambos estamos concentrados en lo que haremos en nuestros vacaciones y en esta caso ha sido igual , planeando a donde iríamos a relajarnos y también en atender algunos asuntos personales”, precisó Magaly.

Tanto Tilsa Lozano como Magaly Medina viajaron a la tierra del ‘Tío Sam’ para tomarse un descanso poR pocos días, pues la conductora de ATV debe regresar hoy por la noche a Perú para conducir su programa este lunes, mientras que la ‘Vengadora’ lo hará el próximo martes.

“Con Jackson nos quedaremos aquí hasta el martes, es una escala pequeña, vinimos a descansar, unas vacaciones cortitas”, detalló Tilsa.

Como se sabe hace unos días, el novio de Tilsa Lozano, Jackson Mora sufrió un robo cuando un ciudadano extranjero le apuntó con un arma en la cabeza para robarle su cadena de oro, billetera y otras pertenencias cuando se encontraba en su camioneta.

