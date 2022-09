La animadora Tilsa Lozano comentó que le iría bien a Shirley Arica si fuese convocada a participar en ‘El gran show’, que empieza una nueva temporada este sábado por América Televisión, pues ha visto que la ‘Chica realidad’ ha dado un cambio para bien en su vida, mostrándose bastante madura y, además, ‘no baila mal’.

La ‘Vengadora’ estuvo de invitada en el programa ‘América hoy’ donde nombraron a Shirley Arica como uno de los posibles ingresos para el reality de baile que conduce Gisela Valcárcel. “Shirley ha madurado, ha cambiado, creo que si ahora la convocan lo tomaría con más responsabilidad, pues no baila mal”, comentó Tilsa, mientras veía las imágenes de archivo, pues la ‘Chica realidad’ participó hace unos años en el reality de la Señito.

Sin embargo, Tilsa fue clara al afirmar que ella no participaría en ‘El gran show’ porque ‘no baila’, y no estaría dispuesta a realizar un espectáculo. “Ya he participado hace varios años y no pues, no bailo y lo tengo totalmente descartado. Me siento muy cómoda en mi participación como jurado y espero que me llamen, aún no he recibido ninguna llamada”, agregó.

Asimismo, descartó que sea de las personas que ponga condiciones para volver como jurado a ‘El gran show’, tras conocerse que Yahaira Plasencia también podría participar en el reality como parte del jurado calificador. “No tengo problema de trabajar con ella, yo soy una profesional y siempre muy objetiva con mis comentarios”, añadió la ‘Vengadora’

Además, aclaró las críticas sobre su forma de hablar con dejo argentino cuando estuvo de vacaciones en Buenos Aires. “Mi padre es argentino y yo he vivido en Buenos Aires hasta los 14 años, así que se me pega, además tomé mucho vino”, señaló Tilsa, quien alista los detalles de su matrimonio con Jackson Mora en noviembre próximo.

PELUCHÍN LE DICE RIDÍCULA

Hace unos días, Tilsa Lozano quien viajó a Buenos Aires, Argentina, antes de su esperada boda con Jackson Mora, compartió en redes sociales cómo la está pasando, aunque fue el blanco de burlas luego de que su acento cambiase en menos de una semana.

En los videos que fueron colgados en su cuenta oficial de Instagram, enseña cómo la está pasando con su familia, al igual que algunos animales. “¿Cómo se ‘shama’?”, pregunta Lozano. Aunque, la manera de hablar era diferente a la de siempre, ya que su acento peruano se había convertido en argentino.

Ante ello, Peluchin y Gigi Mitre empezaron a burlarse en Amor y Fuego de cómo hablaba la exVengadora en sus historias, en donde ambos presentadores la imitaron. “‘Esha’ está saludando al ‘cabasho’ ¿Cómo se llama el ‘cabasho’?”, bromeaba Peluchin. “No puedo más con esta ridícula”, opinó.

