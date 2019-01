Silvia Cornejo sobre retorno de Tilsa Lozano a televisión: "La veía en su faceta de mamá con sus hijitos"

Silvia Cornejo les recomendó a Sheyla Rojas y Antonio Pavón que solucionen sus problemas ‘entre cuatro paredes’ por el bien de su hijo Antoñito.



“Cuando uno es mediático se sabe que va a estar expuesto a muchas cosas y, a veces, se escapará de las manos evitar ciertos comentarios que pueda hacer la familia, ya sea el esposo, el exesposo... ya depende de cada uno cómo lo maneja. Sé que Sheyla lo está manejando de la mejor manera posible, porque es mamá y Antoñito ve la televisión. Este momento, que se ve un poco tenso, va a pasar, así que hay que controlarse por el bien del niño... es mejor relajarse un poquito y que las aguas se calmen”, afirmó Silvia Cornejo.



¿Crees que sus problemas deben solucionarlos internamente?

Sí, a veces es inevitable que ciertas cosas salgan a la luz, pero sí hay otras que pueden guardarlas entre ‘cuatro paredes’, más cuando hay un niño de por medio.



El lunes, Tilsa debuta con su programa de espectáculos al mediodía.

Qué bueno, la felicito... yo más que todo la veía en su faceta de mamá con sus hijitos, pero qué bueno que se enganche nuevamente en la pantalla.



Serán competencia...

No hay competencia. Hoy por hoy eso ya pasó a segundo plano, el público es el que te sigue, uno tiene que disfrutar de su trabajo y no estar pensando en ‘qué pasa si no tengo rating, si me ven o no’. Lo importante es que sepas que tu trabajo está bien y que te diviertas haciéndolo.