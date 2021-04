Tilsa Lozano dio una entrevista a Trome donde reveló detalles de su relación con Jackson Mora y lo enamorada que está de él. Incluso, manifestó que “es el amor más bonito que ha tenido”. Sin embargo, pese a que estaba alejada de las noticias de la farándula, la exvengadora sí estaba enterada del anuncio de divorcio de Magaly Medina de su notario Alfredo Zambrano y opinó al respecto.





¿Sabes lo que pasó con Magaly que anunció el fin de su matrimonio?

Sí, la verdad estaba en Miami y empezó a reventar mi celular, pero para ser sincera no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa, nunca voy a ser feliz con el dolor o la tristeza ajena, por más que me haya hecho daño, porque no soy así, cada uno da lo que es. A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia.

Ahora está en Miami...

Está bien, es un momento en el que uno tiene que viajar, refugiarse en la familia, los hijos, los amigos y salir adelante.

A muchos sorprendió el anuncio de su separación, pues hace unos meses promocionaba el video de su esposo ‘Probablemente’...

Podemos volver a usar el dicho de hace un rato y no solo en ella, creo que lamentablemente la humanidad, con esto de las redes sociales, sobreexpone su vida aparentando una perfección que no existe, porque nadie tiene una vida perfecta, pues todos tenemos problemas y lo único que hacen es mentirse y mentir al resto, no hay que mostrar como si fuera un circo nuestra vida.

TROME | Magaly Medina olvida las penas comprándose cartera de Louis Vuitton