Tilsa Lozano bajó del avión que la trajo de Miami donde pasó unos días con su pareja Jackson Mora y, mientras llegaba a su casa en Punta Hermosa, conversó con Trome sobre el buen momento emocional, familiar y laboral que vive. Cuenta que el peleador es el ‘amor más bonito que ha tenido’ y recalca que no le causa satisfacción la separación de Magaly Medina.

Estás viviendo una etapa bonita de amor, ¿llegar a este punto con Jackson ha sido fácil o han tenido sus trabas?

Creo que en el amor y como en la vida no todo es perfecto, hay momentos buenos y malos, pero como pareja vas superando estas situaciones, conociendo a la persona, cambiando algunas cosas. El amor también se trata de tener ganas de sacar adelante la relación.

¿En qué has cambiado?

Mira, soy súper explosiva, impulsiva, no tengo paciencia y definitivamente he mejorado en eso, ahora estoy más tranquila. Uno se va puliendo, mejor dicho ambos hasta que encajen y engranen bien.

¿Y él en qué ha cedido en este año de relación?

Tenemos un año y tres meses. Él aprendió a conocerme, es súper caballero, comprensivo, me tiene paciencia, es bien cariñoso y también a sobrellevar el estar con una persona pública, pues siempre tiene las cámaras encima, la gente hablando mal de él, opinando sin conocerlo.

El dicho ‘Exitosa en los negocios y desafortunada en el amor’ ya no va contigo…

Sí, estoy súper enamorada, pero soy de las personas que se toman las cosas con calma porque soy mamá y tengo planes a futuro con él, pero siempre paso a paso, no quiero un compañero para un par de años, lo quiero para toda la vida y a eso es lo que estamos tratando de llegar.

¿No perdonarías que Jackson ‘saque los pies del plato’?

Trabajo en la televisión y sé cómo funciona este mundo donde hay mucha malicia, sé qué es que te repitan una imagen 50 veces y creen una historia de terror. No quiero dar ejemplos, pero en el medio hemos tenido casos muy claros donde se ve al esposo de alguien ‘chapeteando’ con otra mujer y claramente te digo que hoy no lo perdonaría. Ojo, no sé qué pasará de aquí a 10 años, pero la Tilsa de hoy no podría perdonar una imagen así.

¿Jackson ya comparte con tus niños?

Sí, los conoce, pero no saben que es mi enamorado. Saben que es mi amigo, no les he dicho que es el novio de mamá.

¿Por qué?

Es que no estamos quemando etapas, las cosas con calma, con mucho amor y respeto, sobre todo porque ambos tenemos hijos. Yo ya conocí a su hijo y él a los míos, pero mis hijos son más chiquitos para explicarles, falta un tiempito más. Quisiera, cuando realmente les diga ‘este es mi novio, la persona con la que me voy a casar’, por lo menos estar segura de que vamos a formar una familia.

Hace poco agarraste el buqué, ¿ya le cantaste el anillo pa’ cuándo o fue broma?

Fue una broma, en realidad si por él fuese ya se habría casado hace un año atrás, pero soy yo la que va un poquito más despacio por lo mismo que tengo bebés y porque tenemos muchos planes a futuro. Él sabe cuánto lo amo, pero no necesito ventilarlo, ni que el resto del mundo lo sepa. Si ves, no tengo fotos en el muro (de sus redes sociales) con él, no estoy sobreexponiendo nuestra relación constantemente, porque soy de las personas que no cree en esas relaciones que son tan melosas, tan expuestas, demostrándole al mundo lo enamorados que están. Yo no necesito demostrar al mundo nada, vivo mi relación entre cuatro paredes.

‘NO ME HACE FELIZ LA TRISTEZA AJENA’

¿Sabes lo que pasó con Magaly que anunció el fin de su matrimonio?

Sí, la verdad estaba en Miami y empezó a reventar mi celular, pero para ser sincera no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa, nunca voy a ser feliz con el dolor o la tristeza ajena, por más que me haya hecho daño, porque no soy así, cada uno da lo que es. A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia.

Ahora está en Miami...

Está bien, es un momento en el que uno tiene que viajar, refugiarse en la familia, los hijos, los amigos y salir adelante.

A muchos sorprendió el anuncio de su separación, pues hace unos meses promocionaba el video de su esposo ‘Probablemente’...

Podemos volver a usar el dicho de hace un rato y no solo en ella, creo que lamentablemente la humanidad, con esto de las redes sociales, sobreexpone su vida aparentando una perfección que no existe, porque nadie tiene una vida perfecta, pues todos tenemos problemas y lo único que hacen es mentirse y mentir al resto, no hay que mostrar como si fuera un circo nuestra vida.

Cuando te separaste del padre de tus hijos, ¿llevaste terapia?

Llevo terapia hace diez años y creo que todos los seres humanos deberíamos ir al psicólogo y no porque se piense que estamos locos. Obviamente cuando me separé del papá de mis hijos, me refugié en el trabajo, la familia, hice terapia más seguido, pero gracias a Dios el tema fue superado y hoy tenemos una relación cordial y linda con el padre de mis niños.

Leí tu post en Instagram: ‘Dicen que cuando menos lo esperas, las cosas buenas aparecen en tu vida’…

Es que creo que las cosas buenas y malas pasan por algo. Siento que las cosas malas te enseñan, hoy valoro mucho mi paz y mi tranquilidad. Yo le digo a Jackson siempre que es el amor más bonito que he tenido, porque es una persona que me cuida, protege, me da tranquilidad, está siempre pendiente de mí, es un hombre con todas sus letras, me siento cuidada, amada, protegida, tiene todos los checks.

¿Cómo le dices de cariño a Jackson?

‘Amor’ y él me dice igual.

A tus 38 años estás plena...

En todo el sentido de la palabra. Gracias a Dios mis familiares que estaban enfermos ya están bien, el trabajo no sobra, pero salen sus cositas, mis hijos están bien, en el amor me va súper, la relación con el papá de mis hijos es muy buena, así que no tengo nada de qué quejarme. Hoy me siento mucho más contenta, estoy tranquila, en paz y la gente feliz, no jo…, ja, ja, ja.