La modelo y empresaria, Tilsa Lozano habló claro sobre la relación que mantiene con el empresario Jackson Mora y aseguró que se tomará su tiempo para conocerlo más.

Así lo declaró en una entrevista para el programa ‘América Hoy’ donde le preguntaron de todo, especialmente luego que se diera a conocer que Tilsa y Jackson viajaron a Paracas para disfrutar de una dulce luna de miel.

“Yo lo dije desde un principio, y es mi forma de pensar, sin juzgar a los demás, creo que uno, sobre todo cuando es mamá, tiene que tomarse un tiempo prudencial para conocer a la otra persona, para saber que la relación va en serio... El primer mes, segundo y tercero, todos nos llevamos bien, y todos somos lindos y buenos... Lo importante es no quemar etapas”, señaló Lozano.

Tilsa también explicó por qué se le ocurrió despertar a Jackson con la balada de Isabel Pantoja ‘Hoy quiero confesarme’ durante su viaje a Paracas.

“Yo soy bien payasa, me pongo a cantar, yo hago ese tipo de cosas porque me nace... Eran las siete de la mañana, no había tomado nada, a los que me conocen saben que yo soy así. A mí me encanta despertarme y poner música”, dijo la modelo.

Pese a esa muestra de cariño, Tilsa aseguró que no se considera una mujer romántica más bien se calificó como graciosa y aseguró tener un “romanticismo coloquial”.

Tilsa Lozano y Jackson Mora en Paracas

Lozano y Mora viajaron a Paracas el último fin de semana con el fin de disfrutar del sol y compartir momentos de mayor intimidad. Esto sorprendió a algunos, debido a que Olinda Castañeda reveló hace unas semanas que Mora la seguía buscando para retomar la relación.

Al parecer, Tilsa Lozano hizo caso omiso a estas declaraciones y prefirió confiar en la palabra de Mora, quien aclaró que no busca regresar con Castañeda.

