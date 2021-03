SE MANDA CON TODO. Tilsa Lozano fue consultada este lunes sobre el programa que condujo con Vanessa Terkes, aún esposa de George Forsyth y candidata al Congreso por Alianza para el Progreso.

Según la ‘colita’, fue una ‘experiencia de terror’. “Era como ‘Titanes en el infierno’”, confesó sobre el espacio de Latina que no tuvo tanto éxito como esperaban y fue levantado del aire a solo tres meses de su lanzamiento.

“Para mi fue horrible, trabajar con una persona así me parece horrible. Se quejaba, lloraba porque la ropa de ella era así y la mía era asá. Lloriqueaba y se quejaba de todo y le agarraba pataletas. Horrible fue”, dijo la novia de Jackson Mora.

Asimismo, calificó a Vanessa Terkes como una ‘persona medio rara’. “Yo no me pongo a llorar en un set de televisión porque no me gustan los aretes”, agregó la popular ex Vengadora.

NO VOTARÍA POR ELLA

Tilsa Lozano fue consultada por la candidatura de Vanessa Terkes y, de manera irónica, dijo que ‘se lance’. Por otro lado, cuando le preguntaron si votaría por ella, la ‘colita’ respondió con sarcasmo: ‘la votaría’.

