Tilsa Lozano se mostró en contra de lo dicho por su mejor amigo el Zorro Zupe quien lanzó duros calificativos contra la madre de la niña ‘Camilita’. Debido a esto, fue despedido de Latina en medio del rechazo de las principales figuras del canal.

Como se recuerda, la madre de ‘Camilita’ se comunicó en vivo con Válgame y reconoció su responsabilidad en la muerte de la menor. Sin embargo, el polémico personaje no pudo contener su indignación y estalló llamándola inhumana y ‘bestia’.

“¿No es tu culpa? Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas esto no estaría pasando ¡despierta!", dijo antes de calificar como ‘bestia’ a la madre.

Debido a esto, Tilsa Lozano señaló que el Zorro Zupe no usó las palabras correctas para referirse a la madre de Camilita, sin embargo, señaló que un ‘error lo cometemos todos’.

“He hablado con él hace menos de una hora, y es lamentable la situación. Creo que errores cometemos todos, y en realidad tal vez no fue la forma indicada de decir algo así, no me quiero ir de boca, pero tal vez no fueron las palabras indicadas”, dijo Tilsa Lozano.

Zorro es despedido

LATINA LO DESPIDIÓ

En un pronunciamiento difundido a través de su noticiero central, Latina rechazó los calificativos que lanzó Ricardo Zúñiga, conocido como Zorro Zupe, en el programa Válgame contra la madre de ‘Camilita’, la niña de 4 años que falleció asesinada en Independencia.

Horas después, Latina decididió prescindir de los servicios del panelista de espectáculos tras los comentarios indignates que profirió Mirella Huamán. En un comunicado emitido durante el mismo programa se informó de esta decisión.

