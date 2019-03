Tilsa Lozano se solidariza con Milagros Leiva por pelea con Magaly Medina | ENTREVISTA

Tilsa Lozano lamentó que solo hayan suspendido a Magaly Medina por un día, sin embargo, se solidarizó con Milagros Leiva luego de que ambas periodistas protagonizaran una pelea de varios días y usaran sus programas para lanzarse potentes dardos.



¿Qué opinas del enfrentamiento verbal que tuvieron Milagros y Magaly?

¡Milagros, corazón! (ríe)



El canal las sancionó a las dos...

Pero (a Magaly) por un día nada más (cara triste).

¿Hubieras preferido que la sancionen por más tiempo?

No, al final así es la televisión, son los directivos de cada canal los que deciden y si firmas un contrato, hay que respetarlo. Sobre todo Magaly, que ya fue sancionada antes en otro canal por no cumplir con las normas de conducta.



¿Actuarías igual que Leiva?

Cada una tiene su estilo y a veces uno no se puede aguantar porque la cólera te gana.

¿Cómo ves a Karen, Jazmín y Magdyel en ‘Mujeres al mando’?

Creo que las tres son talentosísimas, son buena junta.



Se acaba el verano, ¿habrá cambios en tu programa?

En realidad las amas de casa se han pegado bastante con este formato, creo que tocamos el espectáculo de una manera bastante relajada. Somos un noticiero dentro de espectáculos.