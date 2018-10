¿Tilsa Lozano ya superó la separación de 'Miguelón' con estos mensajes? 

A través de sus redes sociales, Tilsa Lozano dejó entrever que ha superado la separación del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, y que está dedicada al cuidado de sus niños.



“Una vez dijo un sabio que para ser fuerte no hace falta levantar mucho peso, que con levantar el tuyo cada vez que caigas será suficiente”, posteó Tilsa Lozano en su cuenta de Instagram.



Luego agregó: “No te sorprendas de la rapidez con que el universo se moverá, una vez que hayas tomado una decisión”, escribió.



Como se sabe, ‘Tili’ hizo pública su separación por medio de un comunicado en el que recalcaba que tenían una buena relación de padres con ‘Miguelón’.



ES UNA MUJER FUERTE



Por otro lado, Jazmín Pinedo, amiga de la ‘Colita’, expresó que no le sorprendía su decisión.



“No me sorprende. Conozco muy bien el carácter de Tilsa y sé todo lo que sucedió. Sin embargo, esas son decisiones de una pareja y seguro harán lo posible para sacar adelante a sus hijos”, agregó la ‘Chinita’.



Después recalcó que Tilsa Lozano es una mujer fuerte y volteará la página.



“Ella ha demostrado que es una mujer que no se derrumba y creo que en la vida, toda mujer elige ser fuerte o débil. Creo que todo pasa en la vida, nada dura para siempre y hay que levantar la cabeza para seguir adelante”, añadió la conductora de ‘Los cuatro finalistas’.



Finalmente, precisó que aún no sabe qué programa conduciría en el 2019, en Latina, y tampoco descarta volver a un espacio de espectáculos.



“En la televisión nunca se debe decir que no, tengo un contrato con Latina y veremos qué proyectos tienen para mí”, finalizó.