La modelo Olinda Castañeda desenmascaró al peleador Jackson Mora, pues ayer se presentó en el programa ‘Válgame’ y mostró conversaciones de WhatsApp, donde le pedía para volver y le dijo que aún la amaba, a pesar de que hace dos días gritó su amor ante cámaras por Tilsa Lozano.

“Él está enfermo, mal de la cabeza y no debería hacer ese tipo de cosas. Es una persona inestable emocionalmente. Jackson no es capaz de soltar para continuar otra relación, siempre está arrastrando las relaciones anteriores”, expresó Olinda Castañeda, quien acotó que no desea volver a tener ningún tipo de comunicación con Jackson Mora.

“Es increíble que haya vuelto a hablar con él, pero mi razón y único motivo era poder tener las pruebas de la demanda (que le entablaría Tilsa Lozano por difamación), pero no pienso seguirle su juego. Lo he bloqueado y no quiero tener más comunicación con él”, añadió.

Asimismo, resaltó que jamás culpó a Tilsa Lozano de meterse en su relación sentimental con Jackson, y espera que la ‘Vengadora’ no se haya ilusionado con el boxeador.

“Así como él habla de ella conmigo, asumo que de mí debe de hablar con ella. No es sentir pena (por Tilsa), pero la debe estar pasando mal si realmente se ha ilusionado con él, por la forma cómo es de caballero, enamorador y cómo está siempre preocupado. Ahora está tratando de quedar bien con ella y embarrarme a mí”, mencionó la modelo, quien le sugirió a Lozano que tenga cuidado con Mora.

“No la estoy culpando a ella, yo lo que estoy diciendo es que acá el culpable ha sido Jackson Mora. Que tenga mucho cuidado, que se dé cuenta de la clase de hombre que es él, porque lamentablemente a mí me decía una cosa y yo no sé qué cosas le decía a ella”, concluyó.