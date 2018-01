Tilsa Lozano y Daniela Cilloniz: Esta es la razón por la que rompieron amistad de años [VIDEO]

Daniela Cilloniz y Tilsa Lozano protagonizaron una fuerte pelea en "Amor de Verano". La periodista y la conductora de televisión perdieron los papeles y terminaron discutiendo en vivo. ¿Qué fue lo que provocó la ruptura de esta amistad?

En el enfrentamiento, Daniela Cilloniz reconoció que cometió muchísimos errores en la relación con Tilsa Lozano. La producción de el programa Amor de Verano hizo un recuento de los problemas entre la periodista y la conductora de televisión.

En 2016, Daniela Cilloniz confesó en el programa Hola a Todos que, a escondidas de Tilsa Lozano, apuntó el telefono de el ‘Loco’ cuando este llamó a la modelo y esta se encontraba en el baño, hecho que reconoce fue un error.

Daniela Cilloniz se retira de evento

“Me equivoqué en apuntar el número de el Loco del teléfono de Tilsa. Mi intención era guardar el número por qué tu no sabes cuando no vas a necesitar algún favor o para hacer una entrevista Debí pedírselo”, comentó Daniela Cilloniz en entrevista a ‘Hola a Todos’.

Pero ese solo fue el inicio del fin. Daniela Cilloniz comentó con lujo de detalles cual fue el hecho que generó el quiebre de su amistad con Tilsa Lozano y cuál fue la reacción de ‘la vengadora’ luego de ello.

“Un día él llamó a Tilsa y yo apunté su teléfono. Después de un mes, Paolo (Guerrero) me invitó al hipódromo para ver correr a su caballo, pero no podía ingresar. Llamé a Juan Manuel, le conté lo que pasaba y envió a una persona que me hizo ingresar. A los 10 minutos, Tilsa llamó histérica preguntándome por qué había llamado a Juan Manuel y cuando llegué (a la casa) había tirado mis cosas a la calle”, comentó en exclusiva para Trome.

Pese a ello, Daniela Cilloniz aseguró que nunca quiso algo con el ‘Loc’ pues jamás se metería con la pareja de una amiga. Lo que si reconoció es que le dolió la impulsiva actitud de Tilsa Lozano.

Las palabras hirientes de Tilsa Lozano a Daniela Cilloniz.