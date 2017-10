Tilsa Lozano tira la toalla con Miguelón y su matrimonio 

Tilsa Lozano señaló que suele bromear con el tema del matrimonio y que ahora ya no le pedirá boda a ‘Miguelón’, porque no quiere casarse por presión.

“Me gusta bromear con el tema del matrimonio, pero ya no pediré boda, no me quiero casar por presión. Más bien, ahora voy a ignorar el tema con ‘Miguelón’, como que le pierdo el interés y así recapacita”, indicó la ‘Colita’.

Además, dijo que no entrará en el juego de Blanca Rodríguez para responderle.



“Ella no es de la farándula, dijo que no le interesa este medio, así que no tengo nada que decirle. Sigo con mi vida con normalidad”, agregó.

Por otro lado, defendió a Flavia Laos y recalcó que era una ‘chibola’.



“Todos merecen una segunda y hasta tercera oportunidad. No hay que lapidar a nadie, es una ‘chibola’ y poco a poco irá madurando”, precisó.



(E.C.)

