Tras el anuncio del ampay de Jackson Mora violando la cuarentena para ‘visitar’ a Tilsa Lozano, la exmodelo rápidamente salió al frente y grabó varios videos en sus redes sociales en el que justifica la presencia de su actual pareja en su edificio, pero increíblemente indica que “me da pena que no hayan grabado también cuando viene el padre de mis hijos a dejarnos comida, remedios, pañales y cosas que mis hijos necesitan”.

En sus videos publicados en sus historias de Instagram, Tilsa Lozano sostiene que efectivamente Jackson Mora llegó a su casa pero solo lo recibió en la cochera, ya que ni él e incluso el padre de sus hijos pueden ingresar a su departamento para evitar exponer a un contagio a sus pequeños y a su padre, quien está pasando la cuarentena con ella.

“En el caso de Jackson Mora, efectivamente, él entra hasta mi cochera. Nadie, nadie, absolutamente nadie, ni el papá de mis hijos entran a mi casa. O dejan las cosas en la puerta del edificio o entran a la cochera y dejan las cosas ahí y yo las recibo. En toda la cuarentena, yo habré salido unas tres veces como mucho, o cuatro, de mi casa para cosas muy puntuales”, sostuvo la popular ‘Tili’.



Asimismo, indicó que no le ve nada de malo que “una madre con dos hijos pequeños y un adulto mayor en su casa y que hayan personas, en este caso que es mi pareja a traerme remedios cuando yo me siento mal o traerme cosas que yo necesito como comida o cosas que realmente requiero porque prefiero no salir de mi casa para no exponerme y no exponer a mis hijos”, recalcó.

Tilsa Lozano insistió que ella solo salió tres veces en esta cuarentena por cuestiones de urgencia, pero que cada vez que sus hijos han necesitado algo “el papá de mis hijos ha venido y se los ha traído de la misma forma que Jackson ha venido cada vez que me he sentido mal o he necesitado algo y por lo mismo que he querido evitar ese tipo de cosas le dije entra a la cochera para evitar especulaciones”.

Finalmente, siguió diciendo que no le ve nada de malo que "una mamá que está con sus dos hijos y un adulto mayor se quede en su casa y que reciba cosas que le traigan estas dos personas que son mi pareja y el padre de mis hijos

Tilsa Lozano justifica a Jackson Mora tras ampay de Magaly Medina