Tilsa Lozano le desea todos los éxitos a Tula Rodríguez [VIDEO]

Tilsa Lozano envió las mejores vibras a Tula Rodríguez, Maju Mantilla y todo su equipo por el inicio de la nueva temporada de ‘En boca de todos’. ¡A prepararse!



“Mucha suerte. Éxitos para todos y muchas bendiciones”, dijo la ‘Vengadora’, quien agregó que no subestima a nadie.



“En algún momento dije que no estoy pensando en la competencia, que estoy tranquila, enfocada en mí. Jamás subestimaría ni disminuiría a nadie porque creo que cada uno tiene lo suyo como programa. Jamás hablaría mal de la competencia, al contrario, me parece que es buena y sana”, indicó Tilsa Lozano.



De otro lado, afirmó que está contenta en ‘Amor de verano’ y no está preocupada por el rating.



“Estamos más enfocados en que la gente se divierta y nosotros pasarla bien”, manifestó. (B.Pashanasi)



