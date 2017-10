Tilsa Lozano quiere hacer un unipersonal... ¿Irías? [VIDEO]

“‘Miguelón’ carga una mochila muy pesada, pero sabía con quién se metía”, dijo Tilsa Lozano respecto a la relación que tiene con el padre de su hija y afirma que le gustaría realizar un unipersonal para contar todo sobre su vida.



“Me encantaría hacer un unipersonal, pero tendría que tener a un compañero como Beto Ortiz o Carlos Cacho para que me guíe. Soy un poco miedosa para hacer cosas nuevas”, comentó Tilsa Lozano al asistir al show ‘Morbo’ del conductor de ‘Beto a saber’, en el Teatro Municipal.



¿Te serviría como catarsis?

Sí, eso ayuda mucho. Soy supersarcástica, burlona y lo hago conmigo misma, por lo que no tendría problema en hacerlo con el público.



¿Hablarías de todo lo que has vivido en tu vida?

Claro, nunca me he avergonzado de nada, no tendría roches, nunca escondí nada ni mentí... Lo llamaría ‘Huracán’.



¿‘Miguelón’ no se vería afectado?

Para nada, él sabe todo de mi vida, de la A hasta la Z. Él es mi amigo hace años, mi consejero. Siga o no conmigo en el futuro, siempre seremos amigos. No fingimos ni ocultamos nada.



¿La ‘mochila’ de él no es tan pesada?

Hummm, ahí vamos, ja, ja, ja... De hecho que la que él carga es más pesada, pero también tiene sus ‘cositas’. Nadie es un santo, todos tenemos errores, pero la cosa es saber complementarse.



(E.C.)

