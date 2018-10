Tilsa Lozano sobre Vanessa Terkes: "Nunca la he visto haciendo obras sociales" | ENTREVISTA

La conductora Tilsa Lozano confirmó que está soltera y dedicada a sus hijos. Como se recuerda, su pareja Miguel Hidalgo fue ampayado bailando muy cariñoso con otra mujer en una discoteca.



“Sí, la soltería me ha sentado”, dijo la ‘Vengadora’ sobre su actual estado sentimental.



Además, señaló que sus niños son su prioridad.



“Es que no hay nada más lindo para una mamá que estar con sus hijos. Desde que me volví mamá, ellos son el centro de mi vida”, indicó.



¿El corazón cómo está?

Bien, con frío.



¿Las fiestas también las dejaste?

No, porque en algún momento saldré. Una mamá también merece descanso de vez en cuando.



De otro lado, dijo que el matrimonio de Vanessa Terkes, con huayno incluido, ayudó a George Forsyth para ser elegido alcalde.



¿Crees que su matrimonio lo ayudó en su elección?

Claro, bien jugado. Nadie habló de sus propuestas de trabajo, solo se sabe que se casó, que invitó a todo el mundo y que bailó huayno.



Volveremos a ver a Vanessa tomando desayuno en el cerro el Pino...

Los primeros meses sí, después ya no.



Vanessa no descarta la posibilidad de dejar su carrera actoral en México para apoyar a George.

No creo que ella deje su carrera para apoyarlo como alcalde. Tal vez podría dejarla para disfrutar de su matrimonio, porque al final ¿qué es más importante? ¿Que se casaron y son esposos o que sea alcalde?



En redes había memes crueles que decían que ahora que George ganó la alcaldía, ya podía divorciarse de Vanessa.

Ja, ja, ja... Si ella quiere estar acá para acompañar a su esposo, está bien; si quiere quedarse para estar con el alcalde, no lo entiendo.



No quiere que le digan la ‘primera dama’, sino la ‘primera trabajadora’

Bueno, que la contraten para trabajar, entonces. Me imagino que le darán un puesto de trabajo.



Ella dice que siempre está haciendo obras sociales.

La verdad, nunca la he visto haciendo obras sociales, pero quién sabe... lo importante, ya fuera de bromas, es que el pueblo lo eligió a él como alcalde y que lo haga bien.