Tilsa Lozano reveló que su departamento de playa tiene vista al balcón del departamento de su pareja, el campeón de artes marciales mixtas Jackson Mora, por lo que lo tiene ‘marcado’.

En un enlace en directo para En Boca de Todos, la exconejita de Playboy mostró el balcón de su departamento en la playa, que no solo tiene vista al mar, sino también a la casa del rudo peleador.

Según contó la modelo, el departamento de Mora se encuentra cerca. “Me agarró me pongo mis zapatillas (de una marca) y me voy corriendo hasta allá”, manifestó.

TILSA LOZANO NO TENDRÍA PROBLEMAS EN IR AL PROGRAMA DE MAGALY

Días antes, en una entrevista para RadioMar Tilsa Lozano afirmó que no tendría ningún problema en ir al programa de Magaly Medina, siempre y cuando le paguen una buena suma de dinero.

“Alguna vez nos quisieron juntar, pero no pasó. Hoy en día no tengo nada en contra de nadie, pero cuanto menos me caiga (Medina) los ceros van creciendo”, afirmó ‘Tili’.

Tilsa Lozano afirmó que desde su balcón 'marca' a Jackson Mora. (En Boca de Todos/ América)

TAMBIÉN LEE:

Christian Cueva estuvo bajo la mira de Diego Maradona

Yahaira Plasencia: vendedora de mercado cobra deuda a cantante

Ganador de la Tinka se lleva a casa más de 3 millones de soles