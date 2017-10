"Tilsa Lozano vive de Juan Manuel Vargas", dice prima del futbolista 

‘Están más enamorados que nunca’, expresó la modelo Eymi Dean, al ser consultada sobre los rumores de una posible boda entre su primo, el futbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez, la mamá de sus hijos.



“La noticia del matrimonio no es confirmada dentro de la familia, pero están muy felices, más enamorados que nunca y se han fortalecido como pareja. La boda es un formalismo, es algo que querrán hacer como pareja, tienen muchos años juntos, cinco hijos, superaron los problemas y cosas que pasaron hace un tiempo. A Tilsa Lozanole daría un paro cardíaco”, sostuvo Dean, quien anunció la nueva colección de ‘Bombón rojo’ por ‘Halloween’.



Sinceramente, ¿crees que a Tilsa le daría un paro cardíaco?

Sí. Creo que está contenta con su familia, pero vive de hablar de todo esto (relación que tuvo con Vargas). Es válido, es su negocio, porque si no hablas no existes. Ojalá que Tilsa también se case, porque el espíritu se contagia a veces. Ella siempre hablará (del ‘Loco’) hasta que se haga viejita.



(L.Gamarra)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.