Tilsa Lozano vuelve a la TV: "No tengo nada que decir de Magaly Medina y sus 6 o 7 puntos" | ENTREVISTA

Tilsa, vuelves a la televisión desde mañana con ‘En exclusiva’ por Panamericana. ¿Estás emocionada, nerviosa...?

Es una nueva aventura y estoy superpositiva. Gracias a Dios, el anuncio en redes de este regreso ha tenido muy buena acogida y eso es bueno.



¿Cómo se da tu ingreso, pues este era un proyecto de Karen Schwarz?

En realidad, los manejos internos no sé cómo se han dado, sé que Karen está en otro proyecto de Latina y, bueno, estaban buscando una persona para que lleve la batuta del programa y pensaron en mí. Yo feliz de que me hayan tenido en cuenta para darme esta oportunidad. Sostuve conversaciones desde el año pasado.

Tendrás competencia ahora que Silvia Cornejo asumió la conducción del bloque de espectáculos en América.

Creo que la competencia es buena, igual no podemos comparar y no es por echarle agua a Panamericana, porque es un canal que por ahí tendremos que remar un poquito más, pero igual no me asusta. Pienso que competir con una antena caliente es muy difícil; sin embargo, siento que mi legión de seguidores me va a apoyar (ríe).



¿Te has planteado una cifra de rating?

No, porque si haces dos puntos en el 2, 5 o 9 es una cosa, pero si llegas a dos o tres puntos en un canal que tiene una antena un poco más caliente, la historia es otra. No me obsesiono con el rating, al final la gente elige lo que le gusta o no.



La televisión ahora busca entretener, el público ya no quiere tanto raje...

Es que todo se va desgastando, los programas cumplen ciclos, hay momentos que están de moda los talk shows, los realities, las novelas y creo que conductores y producción deben encontrar la fórmula para que el televidente esté contento.

Tilsa Lozano vuelve a la TV (Foto: Giancarlo Ávila) Tilsa Lozano vuelve a la TV (Foto: Giancarlo Ávila)

‘YA NO SOY LA TAPAHUECOS’

Tu archienemiga Magaly Medina te quiere bastante, ¿no?

No tengo la menor idea.



Hace poco dijo que eras la ‘chupe’ de Susana Umbert (gerente de Latina), la ‘tapahuecos’ del canal.

A Susana la conozco desde el 2012 o 2013, tengo una linda relación con ella, es una persona que estimo y admiro muchísimo... y ya no soy la ‘tapahuecos’ del 2, ahora soy la conductora de Panamericana Televisión.



¿No te afecta cuando habla de tus temas personales, que diga que ‘eres infeliz’?

En realidad, ella no me conoce y no puede saber si soy una persona feliz o infeliz. Al final, tomo las palabras de quien vienen. Más bien ella debería aprovechar que ahora que tiene un equipo de investigación, averigüe sobre una dirección que yo le puedo pasar y vamos a ver ahí quién es la más infeliz de las dos.



De mujer a mujer, ¿no te molesta que te recuerde tu pasado como lo hizo cuando entrevistó a Natalia Málaga (Magaly se refirió al ‘Loco’ Vargas y Blanca Rodríguez)?

Mira, cuando alguien me juzga o critica por mi pasado, que en algunas mentes no importa si alguien salió a decir que estaba separado, siempre se van a quedar con otra idea, por más que digas otra cosa. Yo ya me di cuenta de que la vida da vueltas, el universo y Dios son muy justos y cada persona está donde tiene que estar y como tiene que estar. Aparte, han pasado 10 años y si me sigue juzgando o señalando por lo mismo, es porque no tiene nada malo que decir de mi presente. Entonces, la única cosa de la que ella se agarra y trata de destrozarme es por algo que pasó hace una década. Lamentablemente, la mujer no tiene otro recurso y habla siempre lo mismo.



En tu concepto, ¿Magaly no ha evolucionado?

Magaly no es nadie. No tengo nada que decir de ella ni de sus 6 o 7 puntos. ‘Combate’ hacía más en ese horario y era más barato. Además, te diste cuenta de que llegó (a ATV) y todos se fueron corriendo, se fue Beto (Ortiz), Gian Piero (Díaz), se quedó sola.



¿Has visto su programa?

La verdad que no, he visto algo cuando me meto al portal de Trome y ahí me entero.

‘SOY SOLTERA...’

¿Sigues solita?

Sí, claro



¿Con el papá de tus hijos no hay vuelta atrás?

No, tenemos una muy buena relación, puede ir a mi casa a ver a sus hijos cuando quiera. Es un excelente papá, pero como pareja nada que ver.



Hace poco me comentaste que no había pretendientes, ¿y ahora?

No, el único hombre de mi vida es Massimo (su hijo). Seguro en algún momento llegará, pero tampoco es que le cierro las puertas al amor, porque el amor es lindo mientras dura, aunque tendría que encontrar un hombre bueno y fiel, un hombre que no existe.



¿Incursionarías en otra faceta que no sea la conducción?

No le tengo miedo a nada, lo único que no haría sería algo político, porque no me gusta, pero eso sí, me prepararía mucho, creo que de eso se trata, de evolucionar.



¿Ya no volverás a grabar otra canción?

Te juro que todo el mundo me lo pide, hasta ‘DJ Peligro’, pero lo que pasa con la canción es que implica hacer shows y prefiero quedarme con mis hijos, porque eso de estar con el hilo dental, las lentejuelas, ya lo hice, ahora que vengan las nuevas generaciones.



Bueno, Tilsa te deseo lo mejor en esta nueva etapa...

Gracias, sé que Dios lo permitirá, porque te aseguro que hasta ahora ha sabido llevarme por los caminos y tormentas que tenía que vivir para cambiar, todo lo que pasa en tu vida es por algo y tengo mucha fe en que esto va a salir bien.