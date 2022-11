Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron el viernes 25 de noviembre en un rancho de Pachacamac, en donde invitaron a sus amigos y familiares. La exvengadora invirtió en una boda sencilla, por lo cual fue criticada por algunas personas de la farándula peruana. ¿Cuánto le costó el lugar que alquiló?

¿Cuánto costó la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora?

‘Amor y fuego’ llamó a Mariangela de la Barra, wedding planner, quien señaló que Tilsa Lozano habría gastado entre los 70.000 a 80.000 soles. No obstante, mencionó que la decoración y el local no concordaba con un concepto. “ Una boda sencilla, que ha tenido muchos elementos que no tenían mucha armonía (...) Ha habido temas de mal gusto ”, comentó.

De igual manera, informó que la pista de baile es de vinil, un elemento que llega a costar 1.000 dólares. Mientras tanto, la torta de tres pisos estaba 1.000 soles y los bocaditos serían un alrededor de 10.000 o 15.000 soles.

Por otro lado, el programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre llamaron al número de contratos de Son Tentación. “Nosotros cobramos por hora 15.000 soles, im plica la orquesta completa, las cinco cantantes, más un animador, no implica sonido ni escenario”, manifestaron.

Finalmente, la especialista en organizar bodas mencionó que no se trataría de presupuesto, sino de no saber escoger, sobre todo, el recinto. “No es uno de los lugares para hacer eventos, ellos lo han elegido por un tema para quedarse a dormir”, comentó.

