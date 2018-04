No se quedó callada. Tilsa Lozano le mandó un fuerte mensaje sobre la humildad a Yahaira Plasencia luego de que la salsera se negó a responder y trató mal a un reportero de ‘Amor de Verano’ que le preguntó sobre la demanda que le interpuso su excuñada.



Yahaira Plasencia pasó la Semana Santa en la playa Punta Rocas cuando fue interceptada por las cámaras de ‘Amor de Verano’. La salsera bajó de la moto que conducía y le pidió al reportero que la respete.

“Estoy con mi familia, es una reunión familia, ustedes se pasan. Así como piden respeto, respétenme”, expresó Yahaira Plasencia bastante mortificada mientras sus amigos empujaron la cámara para que no pudieran enfocar a la también conocida como la ‘Reina del Totó’.



“Vamos a aclarar una cosa: respetos guardan respetos. (…) Así es el mundo de la farándula, así es el mundo en el que estamos metidos. A mí me han ido a buscar prácticamente hasta en la puerta del baño, tocarme la puerta para que les abra y aparecen ahí”, dijo Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano pone en su sitio a Yahaira Plasencia por faltarle el respeto a reportero de Amor de Verano

En ese sentido, la conductora de ‘Amor de Verano’ dijo que cuando personajes de la farándula necesitan publicitar algún evento, marca o producto “pelan las carillas y les sonríen a todo el mundo”, en especial a la prensa de espectáculos.



“A mí me han hecho rodar por las escaleras, me han jalado los pelos, así es y no solamente es acá. No es que Amor, amor, amor eran los malos, o Espectáculos son unos malos o Amor de verano son unos malos, no es así. No es personal”, precisó Tilsa Lozano.

“A nosotros nos da igual si es Yahaira (Plasencia), Pepito de los Palotes o el que está de moda tocando el tambor en la esquina. La persona que se vuelve famosa, que se ha expuesto, que ha aceptado trabajar en este rubro, se tiene que enfrentar a ese tipo de cosas”, añadió.



Pero la cosa no quedó ahí, ya que Tilsa Lozano le dijo a Yahaira Plasencia que debería agradecer tener a la prensa pendiente de ella pero le advirtió que un día de estos, cuando su fama baje, “vas a estar rogándole a la gente que te persigan”.



“Las discotecas que te contratan no lo hacen porque tienes una voz maravillosa; te contratan porque generas titulares y el día que dejes de hacerlo o que los reporteros de espectáculos dejen de corretearte, vas a cobrar menos de lo que cobras hoy”, finalizó Tilsa Lozano.

