Tilsa Lozano contra Yahaira Plasencia: "A mis 22 años no parecía una malagua"

Tilsa Lozano, fiel a su estilo, le contestó aYahaira Plasencia luego que la llamó ‘veterana’ y dijo que cuando ella tenía la edad de la salsera y movía el ‘totó’, no parecía una malagua.

“No me siento ofendida de que me digan veterana, si para ella (Yahaira Plasencia) tener 35 años es ser veterana, bueno, lo soy. Qué puedo esperar de una mocosa malcriada y desubicada. Es muy tontita al expresarse así, porque tengo los años que tengo bien puestos. Con esa actitud está atacando a todas las mujeres que tenemos más de 30 y nos sentimos maravillosas, pero recuerdo que cuando tenía 22 años y movía mi ‘totó’, a mí no se me movía nada. No como a otras que parecen una malagua”, dijo la ‘Vengadora’ Tilsa Lozano al presentar la nueva tendencia del look y maquillaje del spa ‘Luis and Luis’.

De otro lado, Tilsa Lozano comentó que este fin de año no trabajará y recibirá el Año Nuevo en Punta Hermosa, en compañía de la familia. Además, espera no coincidir con el ‘Loco’ Vargas y su pareja Blanca Rodríguez, como sucedió en verano de este año.



“Yo no creo que haya coincidencias, todo el mundo sabe que vivo en Punta Hermosa y hay tantas playas para ir, espero que no vayan justo ahí”, señaló Tilsa Lozano.

LAS MUJERES NO PERDONAN A ‘LA OTRA’

Por otro lado, Milena Zárate afirmó que el tema de del ‘Loco’ Vargas siempre perseguirá a Tilsa Lozano.



“No hay que hacernos los locos, ese es un tema que la va a perseguir siempre... Ella es una persona pública y se expone a que le griten ese tema, lo que pasa es que las mujeres que sufren una infidelidad no perdonan a la otra”, dijo en ‘Espectáculos’.

