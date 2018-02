Tilsa Lozano: El 'Zorro Zupe' la está pasando mal en la cárcel [VIDEO]

Tilsa Lozano, luego de visitar a su amigo el ‘Zorro Zupe’ en el penal de ‘Ancón II’, dijo que él no tiene privilegios y que la ‘está pasando mal como todos los demás’.



¿Ya estás más tranquila después de visitar al ‘Zorro’?

En verdad, ni tan tranquila ni serena porque creo que cuando entras (al penal) te das cuenta de la situación del ‘Zorro Zupe’.



Se dijo que tenía privilegios.

No, para nada.... ¿no me vieron haciendo cola como todos?



Entonces, ¿él no tiene gollerías?

Para nada. En verdad la está pasando mal como todas las personas que están ahí... pero está tranquilo siguiendo las leyes y esperando que su abogado haga lo que pueda hacer (para que salga).



¿Qué opinas que la madre de Carlos Zambrano dijo que no era su intención que lo metan a la cárcel?

No puedo decir nada, porque me pueden demandar. Prefiero no opinar. (M.Casas)



Tilsa Lozano en el penal